تغيير إسم «مخازن زي» إلى «غذاء القابضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت الجمعية العمومية لشركة «مخازن زي» في اجتماعها أمس، على تغيير إسم الشركة التجاري ليصبح «غذاء القابضة» وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي تبعاً لذلك.

كما وافقت الجمعية على إقرار الاستراتيجية الجديدة للشركة وتغيير نشاطها إلى شركة قابضة وتعديل المادة (6-1) من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على تقصير مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عن 21 يوماً.

وأقرت الجمعية الموافقة على نقل نشاط الشركة الحالي إلى الشركة التابعة شركة «مخازن زي العالمية» واتخاذ الإجراءات اللازمة سواءً داخلياً أو لدى الغير لنقل نشاط الشركة وكافة العقود المتعلقة به إلى الشركة التابعة.

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