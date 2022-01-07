«جي إف إتش» تشتري مليون سهم من أسهمها

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة «جي إف اتش» المالية شراء ما يعادل 1 مليون سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في سوق دبي المالي.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، أن أسهم الخزينة ارتفعت بعد الشراء من 213.8 مليون سهم إلى 214.8 مليون سهم ما يعادل 5.69% من الأسهم المصدرة حتى تاريخ 6 يناير الجاري.

وارتفع السهم في سوق دبي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 8.4%، وأغلق أمس مرتفعاً بنحو 0.78% عند مستوى 1.29 درهم بعد تداول 7.39 ملايين سهم بقيمة 9.5 ملايين درهم من خلال 125 صفقة.

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