اقتصادية رأس الخيمة تنفذ 3263 ساعة تدريبية في 2021

المصدر: رأس الخيمة – وام

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أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 3263 ساعة تدريبية خلال العام 2021، ضمن خططها السنوية لرفع كفاءة الكوادر البشرية لضمان تطوير آليات العمل وسرعة إنجاز خدمات المتعاملين وإسعادهم، حيث تأتي ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية لتعزيز دور مواردها البشرية ورفع إنتاجيتها، وصقل مواهبهم ورفع المستوى المعرفي والثقافي لديهم.

وأشارت فاطمة المتابع مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية لتعزيز التنمية المستدامة لمواردها البشرية، حيث خضع 130 موظفاً لبرامج تدريبية ضمن خطة متكاملة في صقل مهاراتهم المهنية والسلوكية. وأكمل الموظفون بذلك 3263 ساعة تدريبية.

وأضافت إن موظفي الدائرة ساهموا في تعزيز المسؤولية المجتمعية بعدد من الفعاليات والمبادرات الداخلية والخارجية تجاه المجتمع، بمجموع 121 ساعة تطوعية، إضافة إلى حرص الدائرة على تأهيل وتدريب عدد من طلبة الجامعات والكليات المختلفة بعدد 22 متدرباً ومتطوعاً خلال العام المنصرم.

وأكدت أن خطط التدريب تشمل كذلك جانب التعليم، فقد أنجز 2 من موظفي الدائرة متطلبات الحصول على شهادة دبلوم القيادات الإشرافية الصادرة من دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة.

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