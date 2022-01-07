«دو»: لا تغيير برسوم حق الامتياز الاتحادي 2022 -2024

المصدر: دبي - البيان

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قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن آلية تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2022 إلى 2024، ستتطابق مع آلية الرسوم المطبقة للفترة السابقة من 2017 إلى 2021، بحسب إعلان وزارة المالية.

وأضافت الشركة، في افصاح لسوق دبي المالي اليوم، انه سيتم احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2022 إلى 2014 بجمع نسبة 15% من إيرادات الشركة السنوية من الخدمات المرخصة في دولة الإمارات، ونسبة 30% من أرباح الشركة السنوية من الخدمات المرخصة في الدولة.

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