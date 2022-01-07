«سيليكت العقارية» ترسي عقد بناء بـ 629 مليوناً بمشروع بينينسولا في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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عيّنت مجموعة سيليكت العقارية، شركة تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ الشرق الأوسط بصفتها المقاول الذي سيكون مسؤولاً عن تطوير المرحلة الأولى من مشروع بينينسولا الجديد على الواجهة البحرية، في قلب الخليج التجاري. ومع عقد تُقدّر قيمته بـ 629 مليون درهم، من المقرر أن يبدأ العمل في يناير الجاري.

وقال رحيل أسلم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت: تتألف المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية بينينسولا من ثلاثة مشاريع سكنية منفصلة، بما في ذلك الأبراج الشاهقة والمباني السكنية المنخفضة الارتفاع على الواجهة البحرية، والتي تتناغم بسلاسة في أول مشروع سكني مجتمعي رئيسي في الخليج التجاري.

وعقب الإطلاق الناجح لمشروع بينينسولا في أكتوبر من العام 2021، تم بيع كل وحدات مشروعي بينينسولا 1 وبينينسولا 2 تقريباً خلال أسابيع قليلة. ويضم مشروع بينينسولا 1 إجمالي 518 وحدة سكنية ضمن مجمّع واحد يمتد على مساحة أكثر من 397.000 قدم مربع، ويوفر خيارات سكنية متنوعة بدءاً من شقق الاستوديو وصولاً إلى شقق من غرفتي نوم. كما سيضم مشروع بينينسولا 1 مجموعة مختارة من الشقق الفاخرة الموزعة على ستة طوابق قبالة الواجهة البحرية مباشرة عند قناة دبي.

من جانبه، يشتمل مشروع بينينسولا 2 على برج سكني يتميّز من 36 طابقاً يضم 439 وحدة سكنية. وفي الوقت الحالي، تجري الأعمال التمكينية في مشروع بينينسولا 1 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول شهر يناير من العام 2022، على أن تبدأ أعمال البناء الرئيسية في الربع الأول من العام 2022. ومن المتوقع الانتهاء من كلا المشروعين بحلول الربع الرابع من العام 2024. ومساحة البناء تُقدّر بـ 5.5 ملايين قدم مربع.

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