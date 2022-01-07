«القابضة» تعيّن رئيس مجلس إدارة جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «القابضة» (ADQ) تعيين هشام خالد ملك رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إضافة إلى المنصب الذي يتولاه كوكيل لدائرة المالية. كما تم تعيين سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عضواً منتدباً للسوق.

وتم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وفي 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. والسوق تابع لـ «القابضة» (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

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