دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تبحث تعزيز التعاون مع ماليزيا

المصدر: دبي - البيان

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التقى عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري في مبنى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي داتو سري حاجي رحمن حمزة، وزير الدولة للسياحة والفنون والثقافة والشباب والرياضة بولاية ساراواك الماليزية والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع السياحة وفرص تطويرها، إلى جانب تبادل الخبرات، وكذلك الحرص على تنفيذ المبادرات التي من شأنها المساهمة بالنهوض بهذا القطاع، بما يسهم بتعافي قطاع السفر العالمي. فيما يعتبر السوق الماليزي من الأسواق الواعدة لدبي.

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