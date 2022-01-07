بالمواءمة مع الأسواق العالمية .. انتهاء أول أسبوع عمل لعام 2022 بدوام الجمعة

المصدر: وام

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بتمام الثانية عشرة من ظهر اليوم، الجمعة 7 يناير، أنهت الجهات الحكومية الاتحادية وأغلب الجهات المحلية في الدولة، أول أسبوع عمل للعام 2022 ضمن نظام العمل الأسبوعي الجديد الذي يختتم الجمعة.

وباشرت الجهات الحكومية عملها بشكل اعتيادي اليوم الجمعة والذي اقتصر العمل فيه على 4 ساعات ونصف ابتداء من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، وذلك لإتاحة المجال لإقامة خطبة وصلاة الجمعة الذي تم توحيد مواعيدها لتكون الساعة 1:15 ظهراً.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد أصدرت تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.

كما واصلت القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية الاتحادية والمحلية في الدولة أعمالها خلال الجمعة الأولى من العام 2022 بتطبيق دوام رسمي ليوم الجمعة وفق نظام العمل الجديد الذي تم اعتماده الشهر الماضي.

وتباين أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الساعات الأولى من تداولات آخر جلسات الأسبوع اليوم، الجمعة، وبحلول الساعة 11:40 ارتفع مؤشر التداول في سوق دبي بنسبة 0.26% عند 3204 نقطة بقيمة تداول بلغت 96.5 مليون درهم لنحو 40.64 مليون سهم، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بحلول الساعة 11.46 بنسبة 0.03% عند 8369 نقطة، بقيمة تداول بلغت 756 مليون درهم لحوالي 99.2 مليون سهم وإجمالي صفقات 2912 صفقة.

ويعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد المواءمة مع أيام العمل في أسواق المال والبورصات العالمية، كما يعزز موقع الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي ما يسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق حيث يوفر نظام العمل الجديد تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد يومي السبت والأحد العطلة الرسمية من كل أسبوع، فضلاً عن تعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال.

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