"محمد بن راشد للإسكان" تعلن مواعيد العمل الجديدة

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن ساعات الدوام الرسمي للعام الجديد، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، لتنسجم مع نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده مؤخراً، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وستكون ساعات العمل الرسمي في مقر المؤسسة من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة.

ونوهت المؤسسة أنه يمكن تطبيق الدوام المرن على كافة أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة بما تقتضيه مصلحة سير العمل، بحيث يبدأ ما بين الساعة 6:30 صباحاً وحتى 8:30 صباحاً ولمدة 8 ساعات، عدا يوم الجمعة فيكون من الساعة 6:30 وحتى الساعة 7:30 صباحا وينتهي في الساعة 12:00 مساءً لمدة 4 ساعات ونصف، وعممت المؤسسة قراراً بتغيير ساعات العمل لديها على مستوى الموظفين

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