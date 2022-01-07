دوائر عجمان الحكومية تباشر العمل في أول جمعة للنظام الجديد

المصدر: عجمان: أسامة أحمد – تصوير غلام كركر

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باشر العاملون في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في عجمان العمل صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي بدأ العمل به مع انطلاقة العام الجديد 2022، حيث أصبح يوم الجمعة يوم عمل.

واستقبلت دائرة البلدية والتخطيط عدد من المتعاملين في مركز اسعاد المتعاملين بالمقر الرئيسي ، كما انتظم العمل في جميع ادارات واقسام الدائرة اضافة الى فروع البلدية، كما انتظم العمل في دار القضاء بعجمان واكد القاضي علي حسن الفورة رئيس المحكمة الاتحادية الابتدائية بدء العمل بالنظام الجديد في المحكمة وباشر جميع العاملين في المحكمة العمل ماعدا امهات الطلبة ما دون الصف السادس ابتدائي يعملن عن بعد لمدة اسبوعين، لافتا الى أن جميع العاملين التزموا بمواعيد العمل الجديدة ، موكدا بان النظام الجديد اكسب الموظفين يوم ونصف اليوم اسبوعيا .

كما انتظم العاملون في هيئة النقل بالمقر الرئيسي بمنطقة الحميدية صباح اليوم في العمل وتطبيق النظام الجديد للدوام، حيث تم استقبال العديد من المراجعين وانجاز معاملاتهم واكد العاملين بان العمل يسير بصورة جيدة كبقية ايام الاسبوع

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