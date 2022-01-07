4 ركائز لاستراتيجية غرف دبي ترسخ الإمارة عاصمة اقتصادية

المصدر: دبي ــ البيان

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اعتمد مجلس إدارة غرف دبي، استراتيجية متكاملة للغرف للسنوات الثلاث القادمة (2022 - 2024)، تقوم على 4 ركائز أساسية، لترسيخ دبي عاصمة اقتصادية للعالم، وتشمل هذه الركائز تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، والشركات العالمية إلى الإمارة، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الأول في 2022، برئاسة معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي، حيث ناقش أعضاء المجلس خطط وآليات الاستراتيجية الجديدة، ومواءمتها مع الخطط التنموية لإمارة دبي، وصولاً لتحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم، خلال 5 سنوات.

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