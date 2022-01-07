«بي بي سي»: مرونة اقتصاد الإمارات حصانة في مواجهة الأزمات

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن اقتصاد الإمارات أثبت مرونته في مواجهة الأزمات، العامين الأخيرين، واللذين شهدا تفشي «كوفيد 19»، وواصلت إثبات مرونتها خلال الشهرين الأخيرين مع تفشي المتحور «أوميكرون».

وأوضحت أن الإمارات نجحت في الإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام السياحة والتجارة، وكافة الأنشطة ذات المستوى العالمي، في الوقت الذي عادت فيه الكثير من دول العالم، خاصة في أوروبا، إلى حالة الإغلاق مجدداً بعد تفشي «أوميكرون»، مضيفةً أن الإمارات نجحت في تحقيق التوازن بين الإبقاء على حالة الانفتاح وخفض عدد حالات الإصابة بالمتحور الجديد إلى أدنى حد ممكن مقارنة مع دول أوروبا، ما يجعلها قادرة على تحدي المتحور.

وأوضح التقرير أن الإمارات اعتمدت في بلوغ هذا القدر الهائل من المرونة في مواجهة «كوفيد 19»، ومتحوراتها على انتشار التطعيم باللقاحات المضادة للجائحة بين سكانها، حتى صارت الإمارات تتميز بواحد من أعلى معدلات التطعيم إلى عدد السكان على مستوى العالم.

وأضافت «بي بي سي»، أن الإمارات نجحت في توفير أكبر عدد ممكن من مراكز الفحص لكشف الإصابة بالجائحة، وبأسعار في متناول الأيدي، ما عزز مرونتها في مواجهة الجائحة، موضحةً أن كافة هذه المساعي، تكللت بصدارة الإمارات في نهاية نوفمبر الماضي، لدول العالم، في مؤشر المرونة في مواجهة «كوفيد 19».

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