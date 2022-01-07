«شراع» يكرّم رواد الأعمال الشباب «نجوم المستقبل»

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) 3 فرق من رواد الأعمال الشباب الفائزين بمسابقة «نجوم المستقبل»، التي نظمها المركز في نوفمبر الماضي على هامش فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، وذلك خلال حفل أقامه في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تقديراً لأفكارهم المبتكرة والمؤثرة.



وضمت الفرق الفائزة 8 طلاب، حيث فاز بالجائزة الأولى فريق مدرسة «فيكتوريا الدولية» في الشارقة ضم عائشة محمد، وعلي خان، وحمزة بلال، وذلك عن مشروع تصميم جهاز يتم تركيبه في أنبوب عادم السيارات لاحتجاز الغازات الضارة، ما يعمل على تقليل انبعاثها في الغلاف الجوي، حيث نفذ المبتكرون الشباب فكرتهم تحت إشراف الدكتور ريتش إيجيتو، رئيس قسم العلوم الإنسانية ومدرس مادة إدارة أعمال للبكالوريا الدولية في المدرسة.



وفاز بالمركز الثاني فريق مدرسة «جيمس ميلينيوم» في الشارقة المكون من موموكشيا بايثارو، وبراغاثي داموداران عن مشروعهما «إيكو بوت»، وهو روبوت يعتمد على تقنية إنترنت الأشياء، ويقوم بتسميد المحاصيل وريّها والحفاظ على جودتها بطريقة مبتكرة، ويساعد على تقليل المساحة المستخدمة للزراعة وبالتالي توفير مساحة إضافية لزراعة أنواع نباتية أخرى تعزز التنوع البيئي، حيث نفذ الطالبان مشروعهما بإشراف شارون أومون، مسؤول الابتكار في المدرسة.



وجاءت جائزة المركز الثالث من نصيب فريق مدرسة «المواكب» في دبي والمكون من الجود الحجاج، وحور الحجاج، وروضة الحاج، عن مشروعهن «صيد» الذي يهدف إلى الحدّ من كمية المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في المحيط عن طريق تحويلها إلى قطع أثاث أو إبداعات فنية مثل الطاولات والأطباق وغيرها، وقمن بتنفيذ فكرتهن بمساعدة المعلمة رنا سليمان.



وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): تماشياً مع رؤية الشارقة للحفاظ على مكانتها كمركز للثقافة وريادة الأعمال محلياً وإقليمياً، يعمل مركز (شراع) على رعاية المواهب والعقول الشابة وتنمية شغفهم وتحفيزهم على ابتكار أفكار جديدة، إلى جانب دعمهم بالإرشاد والخدمات التعليمية لمساعدتهم على بدء مسيرة مهنية واعدة في سن مبكرة، ما يسهم في إنشاء الجيل القادم من القادة ورواد الأعمال المؤثرين والارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في الإمارات والمنطقة. وسعياً لتحقيق أهدافه في دعم رواد الأعمال الشاب، يتيح «شراع» الفرصة أمام الفائزين بمسابقة «نجوم المستقبل» 2021 للانضمام إلى ورش العمل الشبابية التي نقدمها لهم لتعزيز مهاراتهم وتمكينهم بالأدوات اللازمة لبناء قدراتهم، ومن المقرر أن تقام الورش في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري.







وقدم 126 طالبًا من المرحلة الثانوية أعمارهم بين 13 و18 عامًا من 21 مدرسة في الدولة أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة على شكل فرق شاركت في مسابقة (نجوم المستقبل)، وقدم كل فريق شرحًا حول الحلول التي توفرها مشاريعهم لمواجهة التحديات الـ 17 الواردة في قائمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ضمن أجندتها العالمية 2030.

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