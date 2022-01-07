فكرة مبتكرة لمنصة «سناكات» الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة «سناكات» فكرة مبتكرة عبر حملة حصرية كمبادرة للترويج لمشاريع المأكولات المنزلية عن طريق إرسال طبق ورق عنب منزلي إلى الفضاء في الثاني من ديسمبر عام 2021 تماشياً مع احتفاء الإمارات بعيدها الخمسين.



وقد تم التجهيز لهذه المهمة بدقة من خلال استخدام منصة مخصصة، تم تركيبها وتزويدها بأجهزة التسجيل والتتبع ومنصة حمل ورق العنب، ثم إطلاقها باستخدام بالون مراقبة الطقس الذي انطلق للوصول إلى ارتفاع يقدر بحوالي 30 إلى 33 كم فوق مستوى سطح البحر.



تم تنظيم هذه المبادرة تبعاً لارتفاع النسبة العالمية لمشاريع المأكولات المنزلية، وأهمية تسليط الضوء على المشاريع الناشئة المحلية التي تبيع منتجات فريدة من نوعها في دولة الإمارات، لضمان التماشي مع الاتجاهات العالمية. لذلك، تعتبر «سناكات» منصة مثالية لإبراز الشركات الناشئة ودعمها في أي وقت وفي أي مكان، من خلال تعزيز إمكانيات المواهب وإطلاقها إلى ارتفاعات غير محدودة.



في الواقع، تعد فكرة إرسال ورق العنب إلى الفضاء انعكاساً للوصول إلى ارتفاعات قصوى.



وقد صرّح محمد الشحي، الشريك المؤسس لـ«سناكات» قائلاً: «تؤكد سناكات أن النهج الداعم المقدم للمشاريع المحلية يتجاوز الجوانب المالية. والأهم من ذلك كله أن هذا النهج يعتني بالقيم الاجتماعية والأخلاقية، والتي تعتبر محركات أساسية لإلهام وتشجيع أصحاب الأعمال خلال رحلتهم في ريادة الأعمال».. مؤكداً أنهم يتخذون من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القدوة في ابتكار كل ما هو جديد لدعم اقتصاد إماراتنا الحبيبة، ولتحقيق آفاق جديدة دائماً في مجال المشروعات التجارية الخاصة بالمأكولات المنزلية في دولة الإمارات، ويعد وصول «ورق عنب» إلى الفضاء مؤشراً على أن الدعم والتقدير في طريقهما بالفعل لتلبية احتياجات الشركات الناشئة المحلية الطموحة، وهذا ما لمسناه بالفعل من قادتنا خلال فتح العديد من المجالات أمام الشباب للإبداع.

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