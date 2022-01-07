ماكدونالدز الإمارات: التزام بتقديم المنتجات الطازجة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت ماكدونالدز الإمارات الالتزام بتقديم المنتجات الطازجة واللحوم الحلال، وأعادت التأكيد على أنها لا تستخدم أية مكونات سرية في أصنافها الشهيرة، والمكون الرئيسي لديها هو العمل الصادق والشفاف. ويظهر هذا جليًا في دقتها في اختيار الموردين الموثوقين، الذين يدأبون لتوفير مكونات عالية الجودة تتم مراقبتها باستمرار، وتطوير تقنيات جديدة لضمان جودة وسلامة الطعام. ويقوم مديرو وموظفو الشركة بالدور الأكبر، حيث يتم تدريبهم لضمان اتباع إجراءات سلامة وجودة الطعام والالتزام بها، كما تتقيّد ماكدونالدز الإمارات بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أعلى معايير سلامة الطعام وممارسات الذبح الحلال.



وتولي ماكدونالدز الإمارات عناية فائقة لضمان تقديم أطعمة آمنة وعالية الجودة في أصنافها اليومية، وتستخدم اللحم البقري الصافي والحلال 100%، ويتم تتبيله بقليل من الملح والفلفل فقط بلا إضافات أو مواد حافظة أو أي شيء آخر، إنه بكل بساطة لحم بقري لا أكثر ولا أقل. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بلحوم الدجاج الحلال 100% والتي يتم استقدامها من الموردين المعتمدين فقط. وتستخدم ماكدونالدز الإمارات زيت طهي يحتوي على نسبة دهون مشبعة أخف 80%، ومايونيز بسعرات حرارية أقل 50%، ليتمكن العملاء من تناول وجباتهم براحة بال دون القلق حول حميتهم.



وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين بمعرفة المزيد عن العلامة التجارية، ومنتجاتها، وطرق تحضير الطعام طرح الأسئلة على المنصة الرقمية التفاعلية «من حقك أن تعرف». وقال وليد فقيه، مدير عام ماكدونالدز الإمارات: «انطلاقاً من مسؤوليتنا في الحفاظ على جودة الطعام وتحسينها باستمرار، نلتزم بتقديم المنتجات الطازجة واللحوم الحلال، والمكونات عالية الجودة، والعمل مع موردين موثوقين، واتباع بروتوكولات صارمة لإدارة الأغذية. ونسعى من خلال منصة (من حقك أن تعرف) إلى تعزيز مبدأ الشفافية في أعمالنا، والتأكيد على أننا لا نخفي أية أسرار في أعمالنا».

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