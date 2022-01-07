18.64 مليار دولار إصدارات التمويل الأخضر بالشرق الأوسط 2021

المصدر: دبي - البيان

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واصلت السوق المشتركة للسندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعها في عام 2021، حيث بلغت قيمة إجمالي الإصدارات 18.64 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار في العام 2020، وذلك وفقاً لبيانات جداول بلومبيرغ لأسواق رأس المال. وبعد أن حققت الإصدارات نتائج قوية في النصف الأول من عام 2021 (6.9 مليارات دولار)، ارتفع إجمالي الإصدارات بنسبة قاربت 70٪ في النصف الثاني من العام (11.74 مليار دولار)، لتسجل بذلك عاماً قياسياً.



وتمكنت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تجاوز معدل النمو العالمي في عام 2021، على الرغم من أن سوقها تمثل جزءاً صغيراً من السوق الدولية. حيث ارتفع إجمالي الإصدارات العالمية من السندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة ليبلغ 1.62 تريليون دولار في عام 2021، مقارنة ب 765 مليار دولار في 2020.



وازداد حجم وكمية إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021 بفضل دخول المزيد من المشاركين إلى السوق والتزامهم التمويل المستدام، بمن فيهم بنك الرياض وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني، لينضموا بذلك إلى بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الوطني السعودي.



كما شهد عام 2021 عدداً من المعاملات السيادية البارزة، بما في ذلك أول قرض أخضر من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، والذي جاء عقب إصدار الدولة سندات خضراء في أكتوبر 2020؛ كما وقعت شركة مصدر أبوظبي لطاقة المستقبل على قرض أخضر متجدد بقيمة 100 مليون دولار في ديسمبر 2021، بعد توقيعها على أول قرض أخضر في سبتمبر 2018؛ كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران في أكتوبر 2021 عن جمع 1.2 مليار دولار في قرض مرتبط بالاستدامة يمثل الأول من نوعه في قطاع الطيران العالمي.

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