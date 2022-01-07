الأجانب يواصلون اقتناص الفرص بأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصل المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص في أسواق الأسهم المحلية أمس، وضخوا نحو 167 مليون درهم كصافي شراء، مع تراجع المؤشرات الرئيسية بضغوط من الأسهم القيادية، ومن المقرر أن تواصل الأسهم تعاملاتها اليوم في أول جلسة تداول يوم الجمعة مع بدء العمل بالمواعيد الجديدة.



وانخفض سوق دبي بنسبة 0.91% ليغلق عند 3195.69 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والتأمين والاتصالات والسلع. وتراجع سوق أبوظبي 0.14% ليصل إلى 8394.82 نقطة بعد تراجع أسهم الاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.



واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.63 مليار درهم، منها 1.35 مليار درهم في أبوظبي و282.4 مليوناً في دبي، وجرى تداول 365 مليون سهم، موزعة بواقع 227 مليوناً في أبوظبي و138 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 10 آلاف صفقة.







سوق دبي



وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.11% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.2% و«إعمار للتطوير» 0.45% و«الاتحاد العقارية» 1.25% و«ديار» 2.23% فيما استقر «داماك». ونزل قطاع البنوك 0.82% بعد تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.81% و«دبي الإسلامي» 0.72% و«جي إف إتش» 1.53% و«أملاك» 2.53%.



وانخفض قطاع الاستثمار 1.13% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 3% فيما صعد «شعاع» 0.29% واستقر «دبي للاستثمار»، ونزل قطاع النقل 0.86% بعد هبوط «العربية للطيران» 0.69% و«أرامكس» 0.98% و«الخليج للملاحة» 1.55%.



وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 64 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 54.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 41 مليوناً. وحقق «دبي التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 8.04%، فيما كان «سوق دبي المالي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 49.35 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.







سوق أبوظبي



وتأثر سوق أبوظبي بتراجع قطاع الاستثمار 0.41% مع هبوط «ألفا ظبي» 1.14% و«ملتيبلاي» 2.19% و«إشراق» 1.43% فيما استقر «العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال»، وهبط قطاع الاتصالات 0.38% بعد انخفاض «اتصالات» 0.39% فيما استقر «الياه سات». وتراجع قطاع الطاقة 0.1% بعد هبوط «أدنوك للتوزيع» 0.48% و«دانة غاز» 0.96% و«طاقة» 0.19%، فيما ارتفع «أدنوك للحفر» 1.19%.



وزاد قطاع البنوك 0.08% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.32% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.58% و«أبوظبي الإسلامي» 1.44%، وزاد قطاع العقار 0.44%.



وهيمن «الدار» على النشاط مستقطباً 311.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 285.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 228.25 مليوناً. وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 14.61%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9% ليصل إلى مستوى 5.55 دراهم. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 117.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.







استثمار مؤسسي



تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار17.7 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 24.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 24.5 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 17.7 مليون درهم.

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