إطلاق «كيزاد للمجمعات» لتوفير حلول متكاملة لسكن الموظفين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إطلاق شركة «كيزاد لتطوير المجمعات والخدمات» (كيزاد للمجمعات) والتي تهدف إلى الارتقاء بمستويات رفاهية الموظفين، وإحداث تغييرات جذرية في مرافق إقامتهم في إمارة أبوظبي حيث ستوفر حلولاً متكاملة لمرافق السكن تشتمل على حلول تطوير العقارات الجديدة وإدارتها، وتقدم خدمات فريدة.



وتؤدي مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها محركاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، دوراً رئيسياً في إحداث تغيير جذري في مفهوم مرافق السكن المخصصة للموظفين من خلال شركتها الفرعية «زونزكورب»، مشغلة المناطق الاقتصادية المتخصصة والتابعة لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في المجموعة، والتي تشرف على أكبر محفظة مرافق سكن موظفين في إمارة أبوظبي، وتضم أكثر من 40 مدينة سكنية متكاملة توفر مرافق ومنشآت وخدمات متكاملة للمقيمين في إمارة أبوظبي ومدينة العين. وستتولى الشركة الجديدة مسؤوليات إدارة عمليات المدن السكنية العمالية الحالية التابعة لـمحفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي.



وتقدم مجموعة موانئ ابوظبي من خلال «كيزاد للمجمعات» خدمات متكاملة إلى الشركات العاملة في قطاعات متنوعة بهدف تأمين أماكن إقامة لموظفيها، إلى جانب خيارات وعروض متميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تحرص المجموعة على توثيق التعاون مع عدد من الشركاء الرائدين لتوفير تطبيقات ذكية وحلول مستدامة تساعد في تنويع الخدمات وتطوير خيارات سكن راقية تعود بالنفع الكبير على الموظفين، وتحسن العمليات المتعلقة بحلول إسكان الموظفين.



وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي إلى أن إطلاق «كيزاد للمجمعات» يأتي في إطار دعم مجموعة موانئ أبوظبي لمسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وقال: «تندرج هذه الخطوة في إطار رؤية القيادة الرشيدة لـ مشروع 300 مليار الذي يرسم ملامح الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتحسين دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتساعد «كيزاد للمجمعات» على إحداث تحول جذري في مفاهيم السكن المخصص للموظفين عبر تقديم خدمات متكاملة مرتكزة على أحدث التقنيات وفي موقع متميز وبأسعار تنافسية، كما تعزز من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.



وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لـ«زونزكورب»: مع المجموعة المتكاملة من خدمات مرافق السكن المقدمة إلى الشركات وموظفيها والتي تتضمن أحدث الحلول التقنية، فإن المشروع يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة وزيادة عائدات الشركات التجارية والصناعية العاملة فيها، ويساعد في دفع نمو اقتصاد الإمارة، وتعزيز روابطه مع المستثمرين من أسواق ومناطق جديدة حول العالم.



ويتمتع الفريق المتخصص لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي بخبرة واسعة تزيد عن 15 عاماً في مجال خدمات مرافق السكن المخصصة للموظفين، ونجحت هذه الخدمات في استقطاب أكثر من 1,700 شركة تسعى للحصول على حلول سكن متميزة لموظفيها في إمارة أبوظبي. واستفاد هذا الفريق من الخبرات والمعلومات المعمقة التي اكتسبها خلال العمل مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية في أكثر من 40 مدينة سكنية للموظفين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز