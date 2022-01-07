لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني تناقش تطوير الصناعة

المصدر: دبي- البيان

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واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.



شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة عفراء العليلي مقررة اللجنة، وجميلة المهيري وعائشة راشد ليتيم، ومحمد عيسى الكشف ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف الشحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.



وناقشت اللجنة الموضوع وفق محاور: الخطة الاستراتيجية، التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في ما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.



وأجرت اللجنة العديد من التعديلات على تقريرها وفق الملاحظات، التي خرجت بها خلال مناقشاتها لمحاور الموضوع مع ممثلي الجهات المعنية بالصناعات في الدولة.

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