«مركب كابيتال» تستحوذ على 50% من «شيري رام» بـ 180 مليون درهم

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة مركب كابيتال للاستثمار- الشركة الرائدة في القطاع الاقتصادي والاستثماري ومقرها دبي- عن الاستحواذ على نسبة 50% من شركة شيري رام «EPC» الهندية- المساهمة العامة المدرجة في سوق شيناي للأوراق المالية- بقيمة 180 مليون درهم إماراتي «50 مليون دولار أمريكي».



وتختص شركة شيري رام في قطاع الصناعة وأعمال البنية التحتية في السوق الهندي، وتسعى شركة مركب كابيتال للاستثمار إلى تعزيز تواجد شيري رام في السوق الإماراتي ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.



وأعرب عبدالله بن خادم القبيسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مركب كابيتال للاستثمار عن سعادته بنجاح عملية الاستحواذ، والتي تعزز حصة شركة مركب كابيتال للاستثمار في الشركة الهندية، التي تعتبر من الشركات الرائدة في المجال الصناعي وتطوير عمليات البنية التحتية في السوق الهندي، موضحاً أن عملية الاستحواذ ستدفع عمليات شركة شيري رام نحو التوسع في أسواق الخليج والشرق الأوسط، وتنفيذ مشاريع تطوير كبيرة خلال الفترة المقبلة.



وقال القبيسي: «نهدف إلى أن نشكل إضافة نوعية للاقتصاد الإماراتي، و دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ستساعد عملية الاستحواذ في توسع أعمالنا، والقطاعات التي نتواجد بها بما يخدم الاقتصاد الوطني».



وأضاف: «توجد العديد من الفرص التي تدرسها شركة مركب كابيتال للاستثمار في الوقت الراهن، والتي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، والتي ستسهم في تعزيز مكانتنا كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، حيث إننا مقبلون على مرحلة من العمل الجاد والتوسع بما يخدم شركتنا وخططها المستقبلية».



وأشاد القبيسي بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للشباب الإماراتي المواطن، وتشجيعهم على العمل والاستثمار في القطاع الخاص، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوفرة محلياً ودولياً، مما يشجع الشباب المواطن على العمل بإخلاص وجهد وعزيمة لإثبات نفسه وقدراته في المجال الاقتصادي والاستثماري.



وأعرب القبيسي عن شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والجهات المختصة على الدعم والتشجيع الذي تجده الشركات الإماراتية لبحث فرص الاستثمار في الخارج، وجلب الخبرات إلى الدولة والاستفادة منها، مما يعزز من مكانة الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

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