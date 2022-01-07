اليوم أول جلسة تداول للأسواق المحلية «الجمعة»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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تتواصل تداولات الأسهم المحلية اليوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسواق المال بعد دخول مواعيد التداولات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 3 يناير الجاري.



وستكون تداولات الأسواق من الاثنين إلى الجمعة لمدة خمس ساعات يومياً على أن يكون السبت والأحد عطلة رسمية.



ويواكب نظام العمل الجديد مرحلة النمو التي تشهدها الأسواق، كما يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين، حيث تتوافق مواعيد العمل في الأسواق المحلية مع مواعيد العمل الأسبوعية نفسها في البورصات وأسواق المال والنقد والذهب والنفط العالمية التي تعمل من الاثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع.

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