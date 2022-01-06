1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 284 مبايعة بقيمة 762.19 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 91.11 مليون درهم، و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 671.08 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 52 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 5 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون 366.07 مليون درهم منها 10 رهون أراضٍ بقيمة 14.9 مليون درهم، و37 رهن فلل وشقق بقيمة 351.17 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 235 مليون درهم، ورهن في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 62 مليون درهم. وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 67.43 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 32 مليون درهم، وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 16 مليون درهم.

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