رأس الخيمة تستضيف النسخة المقبلة من مخيم منتدى سياحة لوزيرن للابتكارات الناشئة

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتهيأ إمارة رأس الخيمة، لاستضافة النسخة المقبلة من «مخيم منتدى السياحة العالمي لوزيرن للابتكارات الناشئة»، الذي ستقام فعالياته يومي 18 و19 يناير الجاري، ويشهد سلسلة من ورش العمل الخاصة، ومؤتمراً عاماً، إضافة إلى مجموعة من جلسات النقاش المعمقة، بهدف الارتقاء بمستويات الابتكار، سعياً لبناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع السياحة.

وتولي إمارة رأس الخيمة، والتي تعد الوجهة الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، أهمية كبرى للاستدامة والابتكار، من خلال المبادرات المتقدمة التي تنفذها، ولهذا أبرم «منتدى السياحة العالمي لوزيرن»، شراكة استراتيجية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قبل 3 أعوام.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يمكن للمنتدى، تنظيم مبادراته وفعالياته المتعددة، التي تستهدف قطاع السياحة، مثل «منتدى السياحة العالمي لوزيرن لتعزيز المواهب»، و«منتدى السياحة العالمي لوزيرن لمؤسسات الدراسات والأبحاث»، و«مخيم منتدى السياحة العالمي لوزيرن للابتكارات الناشئة»، في إمارة رأس الخيمة.

وقال مارتن بارت، المدير العام، الرئيس التنفيذي في «منتدى السياحة العالمي لوزيرن»: يجسّد الابتكار قوة دافعة رئيسة نحو التعافي بعد الجائحة، ولهذا، تهدف مبادراتنا إلى النهوض بالابتكارات في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، وتسهيل الحوار بين القطاعات.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نفخر باستضافة مخيم الابتكارات الناشئة، بالتعاون مع منتدى السياحة العالمي لوزيرن. ويأتي الحدث في مرحلة بالغة الأهمية، تزامناً مع تركيزنا على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة إقليمياً في مجال السياحة المستدامة، بحلول عام 2025. وبفضل ثقافتنا القائمة على الابتكار والمرونة والريادة في العديد من المجالات، نفتخر بقدرتنا على دعم نمو الشركات الناشئة في الإمارة. ونتطلع للترحيب برواد الابتكار والمستثمرين، الذين سيقودون مسيرة التغير الإيجابي في مجال الاستدامة على امتداد القطاع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز