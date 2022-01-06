مجلس إدارة»إسمنت رأس الخيمة للاستثمار«ينظر اعتماد شراء الحصص في «إيبيكس» المستحوذ عليها

المصدر: أبوظبي- البيان

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ينظر مجلس إدارة شركة»إسمنت رأس الخيمة للاستثمار«خلال اجتماعه 11 يناير الجاري، اعتماد شراء الحصص في شركة «إيبيكس» القابضة (الشركة المستحوذ عليها)، والذي بموجبه الشركة تستحوذ على كامل حصص كل من «أي اتش سي هولدنج»، و«شيميرا للاستثمار» في الشركة المستحوذ عليها.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي المالي، أن مجلس إدارتها سيناقش أيضاً، اعتماد إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في رأسمال الشركة بقيمة 3.05 مليارات درهم، بقيمة اسمية درهم للسند لصالح شركة أي اتش سي هولدنج، وشركة شيميرا للاستثمار، مقابل استحواذ الشركة على أسهمها في الشركة المستحوذ عليها وتفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع على تلك العقود وصك السندات المصدرة لصالح كل من الشركتين.

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