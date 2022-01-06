أرادَ: ارتفاع المبيعات 38% في 2021 في ظل انتعاش الأسواق العقارية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «أرادَ» عن أداء قوي لمبيعاتها خلال 2021، وذلك بفضل عمليات الإطلاق الناجحة بمشروعها الأخير والانتعاش الذي شهدته أسواق الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام. وارتفعت المبيعات بنسبة 38% وبواقع 2.41 مليار درهم خلال 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه. وباعت الشركة 2,488 وحدة عقارية خلال العام الماضي مع تنامي اهتمام المشترين بالشقق والفلل ذات القيمة المضافة والعوائد الاستثمارية العالية.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: استطعنا في أرادَ وخلال وقتٍ قياسي أن نثبت جدارتنا في صدارة أبرز المطورين العقاريين على مستوى المنطقة، وذلك بفضل رؤيتنا الواضحة والمحددة للأعوام القادمة. ونحن ملتزمون بمواصلة هذا الزخم خلال 2022 عبر التركيز على تسليم المزيد من المنازل في مجتمعاتنا القائمة، إلى جانب إطلاق أول مشروع للشركة خارج الشارقة. وسنواصل سعينا لتلبية طموحات العملاء من حيث الجمع بين أساليب الحياة الذكية والمستدامة في مجتمعات متكاملة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: نخطط خلال هذا العام لتسليم 4 آلاف منزل ذكي تمتاز بتصاميمها الرائعة وفق أعلى معايير الجودة التي التزمت بها أرادَ منذ انطلاقها قبل 5 أعوام. وتماشياً مع التوجيهات التي أصدرتها حكومة الإمارات مؤخراً، فستعتمد أرادَ نظام العمل الجديد من الاثنين إلى الجمعة خلال 2022، حيث سيحظى الموظفون بنصف يوم إجازة إضافية أيام الجمعة.

وكان أفضل أداء من حيث المبيعات لدى أرادَ من نصيب مشروعها الثالث، مَسار، وهو مجتمع متكامل من الفلل والمنازل الريفيّة الفاخرة في ربوع الطبيعة الخضراء، والذي مثّل أول إطلاق لمشروع رئيسي للبيع على الخارطة في الإمارات العام الماضي في فترة ما بعد الجائحة. وقد باعت أرادَ ما مجموعه 559 منزلاً في مَسار وبقيمة 1.2 مليار درهم، حيث من المخطط ترسية أول عقد إنشاءات سكنية في المشروع خلال هذا الشهر.

ولا يزال اهتمام المستثمرين قوياً بالجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في الشارقة، حيث باعت أرادَ 1,796 منزلاً وبقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم إماراتي. وقد أكملت الشركة 1,200 منزلاً في الجادة خلال 2021، مع اكتمال المرحلة السكنية الأولى من المشروع تقريباً.

ورحبت أول مدرسة في الجادة، مدرسة سابيس الدولية – الجادة، بأول فوج من طلابها في سبتمبر. كما تمت المباشرة بالأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية من مجمّع مدار، وجهة الترفيه العائلية الاستثنائية. وخلال 2021، أرست أرادَ عدداً من عقود الإنشاء الرئيسية في الجادة، بما في ذلك عقود مجمّع نِست للمساكن الطلابية، ومجمّع أبنية ذا بوليفارد، والمرحلة الثانية من تجمّع فلل سراب.

وبالنسبة لمساكن نَسمَة، مجتمع الفلل والمنازل المتلاصقة في ضاحية السيوح بالشارقة، فقد أكملت أرادَ تشييد مركز نَسمَة سنترال والحديقة المجاورة له في مايو. ويتوقع الانتهاء من المنازل ضمن المرحلة السادسة والأخيرة خلال الأسابيع القادمة. وتبلغ القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريع أرادَ الثلاثة 33 مليار درهم. وباعت الشركة قرابة 9,300 منزل منذ انطلاق أعمالها في 2017.

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