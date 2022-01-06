«ريف» تدشن مشروعاً مشتركاً مع «أمريكانا» لتأسيس وتشغيل مطابخ سحابية بالشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ريف»؛ أكبر مشغّل لمطاعم التوصيل والخدمات اللوجستية والمراكز الحيوية المتصلة في أمريكا الشمالية، و«مجموعة أمريكانا» (أمريكانا)؛ أكبر مشغّل لخدمات الأطعمة والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، عن مشروع مشترك لتدشين مطابخ سحابية تحت مظلة شركة «ريف»، و«أمريكانا»، وعلامات تجارية خارجية أخرى، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رامز شحادة، رئيس تنمية الأعمال الدولية في شركة «ريف»: تعد هذه الشراكة الاستراتيجية علامة فارقة في مسيرة شركة ريف، وتأتي في إطار سعي الشركة لمواصلة توسّعها وانتشارها العالمي، وسوف تشكّل هذه الشراكة نموذجاً للكيفية التي يمكن فيها لنظامنا الحيوي، تقديم خدمات المطاعم والتوصيل لأماكن ومواقع جديدة بطريقة سريعة وفعّالة لم تكن متوفرة من قبل. ونتطلع لتعزيز وتطوير هذه الشراكة، وتطبيقها في العديد من الأسواق ذات الأولوية في القريب العاجل.

وتزامناً مع جهود شركة ريف الحالية لبناء وتأسيس بنيتها التحتية الخاصة بمشاريع الاستحواذ التي أعلنت عنها مؤخراً في الشرق الأوسط، سيعمل هذا المشروع المشترك على تعزيز وتسريع وتيرة النمو العالمي لشركة ريف، من خلال محفظة المواقع والعقارات المميزة لمجموعة أمريكانا، وسلسلة القيمة المتكاملة لها في جميع أنحاء المنطقة.

وقال أماربال ساندو، الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم أمريكانا: سعداء بهذا التعاون مع شركة ريف. وفي ظل التحولات المستمرة في تكنولوجيا الأغذية والطلب على الطعام، فإننا على قناعة بأن هذا التعاون سيوفر ويحقق الانسجام والمنافع المتبادلة للطرفين على المدى الطويل.

وكانت شركة ريف ومقرها ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، استحوذت في نوفمبر 2021، على شركة آيكون ريستيورنت إل إل سي، وهي شركة مطابخ سحابية مقرها الإمارات، لتكون هذه أول صفقة أعمال للشركة في المنطقة. وقادت شركة مبادلة كابيتال؛ وهي شركة إدارة أصول مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، في 2020 جولة تمويل بقيمة 700 مليون دولار لصالح شركة ريف، إلى جانب شركاء آخرين مثل سوفت بنك، و«أوكتري كابيتال مانجمنت»، و«يو بي أس أسيت مانجمنت»، و«تارغيت غلوبل».

وتمتلك شركة «ريف» نظاماً حيوياً يضم أكثر من 8,000 موقع وفريق عمل يضم أكثر من 18 ألف شخص. وكانت الشركة أسست وجودها في الشرق الأوسط في أغسطس 2021. وأبرمت حتى اليوم العديد من الشراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية لإدخال مفهومها للمطابخ السحابية إلى الأحياء السكنية المحلية، بما في ذلك «مستر بيست بيرجر» في دبي، و«أنَذَر وينج» الذي افتتحته الشركة بالشراكة مع «دي جي خالد» في أكثر من 165 موقعاً حول العالم في 3 قارات في الوقت نفسه.

وتمتلك «مجموعة أمريكانا»، حقوق الامتياز الحصرية لإدارة وتشغيل أكثر من 1950 مطعم، تمثّل عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع الطعام والمشروبات، بما في ذلك مطاعم «كي إف سي»، و«بيتزا هت»، و«كريسبي كريم»، و«ويمبي»، و«تي جي آي فرايديز» وغيرها، وذلك في 13 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

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