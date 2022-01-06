«كابيتال إكسبرينس» تتولى خدمات الدعم السياحي لشركة «إيه وورلد» للفعاليات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «كابيتال إكسبرينس»، التابعة لشركة سياحة 365، المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، اختيارها من قبل شركة «إيه وورلد» للفعاليات، لتقديم خدمات الدعم السياحي وذلك بتوليها مهام إدارة الخدمات الأرضية وتنظيم الجولات للمعالم والرحلات السياحية والتجارب الترفيهية الخاصة بالمسافرين القادمين من جزيرة ريونيون الفرنسية.

وستتيح هذه الشراكة مع «إيه وورلد» للفعاليات التي تديرها شركة «ألينا هوليدايز» للرحلات السياحية والمتخصصة في تقديم باقات الإقامة والفعاليات في دولة الإمارات، الفرصة للسياح القادمين من جزيرة ريونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، للسفر مباشرة إلى دولة الإمارات لاستكشاف معالمهما وزيارة إكسبو 2020، حيث استأجرت شركة ألينا هوليدايز للرحلات السياحية وشركة «أيه وورلد» للفعاليات طائرة بوينج 787 دريملاينر من الاتحاد للطيران، والتي تتضمن 262 مقعدًا في الدرجة السياحية و28 مقعدًا في درجة رجال الأعمال، وذلك لتسيير 12 رحلة ذهابًا وإيابًا بين مطار ريونيون ومطار أبوظبي، حيث تم تسيير الرحلة الأولى يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، في خطوة تدعم قطاع السياحة في دولة الإمارات وتسهم في زيادة إيراداته.

وستقدم «كابيتال إكسبرينس» باقات إقامة لمدة 6 ليال للسياح الفرنسيين لتتيح لهم الفرصة للتعرف على أبرز المعالم السياحية في الدولة بين يناير ومارس 2022، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير وبرج خليفة، ومتحف دبي، وسوق التوابل التقليدي في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الوطن، وعالم فيراري أبوظبي، وعين دبي، وتجارب السفاري الصحراوية وغيرها الكثير.

وقالت رولا جوني، المدير التنفيذي لشركة «سياحة 365»: يسرنا أن نستقبل العام الجديد بهذه الشراكة المتميزة، إذ نتطلع لمواصلة العمل على تعزيز نمو أعمالنا خلال عام 2022 والسنوات المقبلة، وتؤكد هذه الشراكة على دورنا الاستراتيجي في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة، إلى جانب دعم الجهود الاستثنائية المبذولة على صعيد قطاع السياحة في الدولة.

وقال رابين أبافو، الرئيس التنفيذي لشركة إيه وورلد ومجموعة ألينا: شراكتنا مع كابيتال إكسبرينس مهدت الطريق لفتح أول ممر سياحي بين جزيرة ريونيون الفرنسية ودولة الإمارات، إذ نسعى من خلال هذه الاتفاقية لتوفير وجهات سياحية وتجارب ترفيهية جديدة لسكان الجزيرة الفرنسيين الذين يسافرون مرة واحدة كل عام على الأقل، ويسرنا أن نقدم لهم الفرصة لاستكشاف دولة الإمارات بالتعاون مع كابيتال إكسبرينس وسياحة 365، ونتقدم بجزيل الشكر للاتحاد للطيران التي ساهمت في تسهيل عملية فتح الممر السياحي بين ريونيون وأبوظبي ومختلف أنحاء العالم.

وأعلنت «أدنيك» في وقت سابق إطلاق شركة «كابيتال إكسبرينس» تحت مظلة شركة «سياحة 365»، وذلك بهدف توفير تجارب مميزة في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي.

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