مجموعة «ألف» تطلق مبنيي سرور «3» و«4» ضمن مشروع «الممشى سيرة»

المصدر: الشارقة- البيان

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تواصل مجموعة «ألف» للتطوير العقاري بإمارة الشارقة، عملياتها الإنشائية في «الممشى سيرة» ضمن «الممشى»، أحد أهم المشاريع الحيوية متعددة الاستخدامات في الإمارة، حيث دشنت «سرور» «3» و«4» وهما مبنيان من 10 مبانٍ يضمها المشروع.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: نواصل العمل على إنجاز كافة المباني والمرافق الأخرى في مشروع الممشى سيرة. وتسعى مجموعة «ألف» من خلال مشاريعها العقارية إلى توفير بيئة سكنية مريحة وصحية، تشكّل إضافة مهمة إلى المشهد العمراني والحضاري في إمارة الشارقة، وتتيح للقاطنين فيها العيش وسط المساحات الخضراء الفسيحة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى جميع المنشآت الحيوية القريبة. كما توفر المجموعة خطط سداد مرنة من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع لامتلاك منزلهم الذكي.

ويتكون مبنى «سرور 3» من 105 وحدات، ومبنى «سرور 4» من 199 وحدة، موزعة على شقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، مع الأخذ بعين الاعتبار تصميم المبنى لتوفير عناصر الظل الطبيعي، وتدفق الهواء والرياح بين المباني، بالإضافة إلى توفير المسطحات المائية والخضراء، والاهتمام بخصوصية السكّان. وتتميز الوحدات السكنية باعتمادها على أحدث أنظمة البيوت الذكية. وسيشكل كل من المبنيين معلماً مميّزاً في المشروع، وموطناً لعشرات العائلات التي تتطلع للعيش في وجهة متعددة المرافق ضمن موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه في إمارة الشارقة.

ويتميّز مشروع الممشى بموقعه الاستراتيجي على شارع خالد بن سلطان القاسمي بالقرب من المدينة الجامعية، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ومطار الشارقة الدولي. ومن المتوقع تسليم الممشى سيرة خلال الربع الأخير من العام 2024.

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