«سامسونج» تستعد لإطلاق جهاز عرض «ذا فريستايل» المحمول في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات المحدودة، اليوم، عن إطلاق خدمة التسجيل المسبق لجهاز العرض الذكي الجديد القابل للحمل The Freestyle في دولة الإمارات، وتأتي هذه المبادرة، بعد الإطلاق الرسمي للجهاز خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022. ويقدم The Freestyle تقنية تعد الأولى من نوعها من حيث المرونة، لضمان توفير أفضل مستويات العرض والترفيه للعملاء، الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بمحتوى الفيديو والصوت في كل مكان يذهبون إليه. كما يأتي معززاً بخاصية ضبط الانحراف التلقائي الكاملة والتسوية التلقائية والتركيز التلقائي، ما يمكنه بالتالي من توفير صور متميزة بجودة مثالية على نحو مستمر.

ويستهدف The Freestyle الجيل Z وجيل الألفية، وهو عبارة عن جهاز للعرض ذكي مزود بنظام صوت وجهاز الإضاءة المحيطة، التي تأتي جميعها مدمجة في جهاز واحد محمول يمتاز بخفة الوزن.

وفي ما يتعلق بسهولة الحمل يبلغ وزن الجهاز 830 غراماً فقط، ما يسمح بتغيير أي مساحة إلى شاشة بسهولة تامة، وعلى عكس أجهزة العرض التقليدية الضخمة، تم تصميم الحامل متعدد الاستخدامات بقدرة الدوران حتى 180 درجة، ليتيح للمستخدمين القدرة على عرض فيديو عالي الجودة في أي مكان، بما في ذلك الطاولات أو الأرضيات أو الحوائط أو حتى الأسقف، دون الحاجة إلى الاستعانة بشاشة منفصلة.

وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «تفتخر سامسونج بالتزامها في توفير أحدث الابتكارات عبر قطاع الشاشات، وتوجيهها على نحو يعزز ميزات المرونة وتعدد الاستخدامات بشكل متكامل، ما يسهم في تعزيز تجارب المستخدمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع النمو المتسارع والمستمر في عالم الأعمال والتجارب الترفيهية. ويتميز جهاز Freestyle The بجمعه بين مزايا التصميم الاستثنائي والتكنولوجيا المتقدمة، لتوفير تجارب فريدة وشخصية، تتوافق مع أنماط حياة المستهلكين المتغيرة، ليصبح بمثابة جهاز ممتع ومتعدد الاستخدامات، يلبي احتياجات العملاء ومتطلباتهم المتنوعة».

ويأتي الجهاز معززاً بخاصية ضبط الانحراف التلقائي الكاملة والتسوية التلقائية، بفضل توظيف التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، وتسمح هذه الميزات للجهاز بضبط شاشته تلقائياً على أي سطح وبأي زاوية، ما يوفر صوراً متناسبة تماماً في كل مرة. وإضافة إلى ذلك، توفر ميزة التركيز التلقائي للجهاز القدرة على عرض صور فائقة الوضوح والدقة على أي سطح، وفي أي زاوية بحجم 100 بوصة، كما يأتي مع وحدة أشعة سلبية مزدوجة تضمن تجربة صوتية تمتاز بالنقاء والعمق بشل متكامل، كما يتيح إشعاع الصوت على مستوى 360 درجة للعملاء، القدرة على الاستمتاع بتجربة صوت تحاكي تجربة السينما في أي مكان.

ويتوافق The Freestyle مع البطاريات الخارجية التي تدعم وحدة USB-PD ومخرج من فئة 50 واط/ 20 فولت أو أعلى، ما يعني تمكين المستخدمين من اصطحابه معهم في أي مكان، سواء أثناء التنقل أو إلى رحلات التخييم، وبالتالي استخدامه خلال نشاطاتهم الترفيهية المختلفة.

وعندما لا يتم استخدامه كجهاز عرض للمحتوى، يوفر The Freestyle أيضاً تأثير الإضاءة بفضل الوضع المناسب للبيئة المحيطة وغطاء العدسة شبه الشفاف، ومع وجود مكبر صوت ذكي، يمكنه تحليل الموسيقى لتكون مقترنة بالتأثيرات المرئية التي تعرض على الحائط والأرضيات، وفي أي مكان آخر.

ويشتمل جهاز Freestyle على جميع ميزات التلفزيون الذكي المتاحة على أجهزة سامسونج، إلى جانب خدمات البث الضمنية وميزات النسخ المتطابق والبث المتوافق مع الأجهزة المحمولة، التي تعمل بنظامي Android و iOS. ما يجعله أول جهاز عرض محمول معتمد من قبل شركاء OTT العالميين الرئيسيين على مستوى القطاع، ما يوفر للعملاء أفضل تجربة مشاهدة للمحتوى الترفيهي. على صعيد آخر، يعد Freestyle The أول جهاز عرض يتضمن خاصية التحكم بالصوت عن بعد، مثل المساعد الصوتي Bixby، ما يتيح للمشاهدين استخدام الجهاز، والتحكم به عن بعد.

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