واجهة المجاز تنظم فعالية «لاجون جاردن» للعائلة والأصدقاء

المصدر: الشارقة- البيان

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تنظم واجهة المجاز المائية، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والعائلية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، فعالية «لاغون جاردن»، التي تقدم تجربة مميزة لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بأنشطة مليئة بالمرح مستوحاة من «كوفنت جاردن» (Covent Garden) في لندن.

تتضمن الفعالية أجواء رائعة لتناول الطعام واللعب والاسترخاء، ويعرض شارع التسوق الاحتفالي على الواجهة البحرية مجموعة من المتاجر، التي تبيع منتجات متنوعة بأسعار ملائمة للجميع؛ إلى جانب أكشاك البيع والمطاعم، التي تقدم خيارات من المأكولات العالمية. كما سيستمتع الزوار بالعديد من الأنشطة المشوقة التي تشتمل على وسائل الترفيه، والمسابقات، والكاريوكي، والموسيقى الحية، والترفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى فرصة الفوز بالعديد من الجوائز.

يمكن للزوار من جميع الفئات العمرية الاستمتاع بالعديد من الألعاب المميزة؛ بما في ذلك ألعاب المهارة، ومسارات الانزلاق بالحبال، وألعاب الواقع الافتراضي، والبلياردو، وسيارات التصادم، و«ميلتداون»، و«كاندي كرين».

تقام الفعالية في مسارات واجهة المجاز المائية يومياً من 5:00 - 11:00 مساء، وستستمر لغاية نهاية مارس 2022.

تعدُ واجهة المجاز المائية من أبرز الوجهات الترفيهية، التي يقصدها سكان الإمارات، وهي تشكل نقطة جذب رئيسة، إذ تستضيف على مدار العام مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والترفيهية، التي تشمل عروضاً سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد، حيث تعد من أفضل الوجهات المنظمة للألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وتحتضن الواجهة سلسلة من أشهر المطاعم والمقاهي الراقية، التي تمتاز جميعها بإطلالات مباشرة على بحيرة خالد وعلى المباني، والمعالم العمرانية الفريدة لمدينة الشارقة.

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