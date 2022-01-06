القرية العالمية تحتفل بموسم الأعياد مع روسيا بترفيه عائلي

المصدر: دبي - البيان

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تستمر القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، باستقبال ضيوفها بدفء البهجة والفرح خلال موسم الأعياد، حيث يستمتعون بحضور الاحتفالات المذهلة بالتزامن مع موسم الأعياد الروسي لغاية 8 يناير 2022.

يمكن للضيوف زيارة جناح روسيا ولقاء بابا نويل الروسي، المعروف باسم «ديد موروز»، وحفيدته «سنيجوروشكا» اللذين يقدمان عروضاً خاصة بهذه المناسبة يومياً. ولا يزال هنالك المزيد، حيث تشهد الفترات المسائية مجموعة من العروض الترفيهية الموسيقية المستوحاة من موسيقى الأعياد في روسيا، إلى جانب الأطعمة التقليدية والحلويات الشهيّة التي ستقدمها أكشاك الطعام في جناح روسيا. وتستمر الاحتفالات لتبلغ ذروتها يومي 7 و8 يناير مع عروض للألعاب النارية لتضيء سماء القرية العالمية عند الساعة 9 مساءً.

ومن الملاحظ أن موسم الاحتفالات الذي انطلق منذ شهر في القرية العالمية نجح في تحويلها إلى أيقونة براقة مليئة بالمغامرات والروائع التي تسعد الضيوف، وجميع أفراد العائلة والأصدقاء. فقد احتضنت الوجهة واحدة من أضخم أشجار الأعياد بطول بلغ 21 متراً، إلى جانب سوق مخصص لهدايا وزينة العيد، والعديد من أكشاك المشروبات الساخنة والحلويات التي تعطي لهذه المناسبة نكهة فريدة ومتميزة.

لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بآخر الاحتفالات الساحرة في موسم الأعياد، وتوجهوا إلى القرية العالمية الآن.

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