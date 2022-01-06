10 % نمو الإنفاق الحكومي بالإمارات إلى 257 ملياراً في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ارتفع الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي للإمارات 9.84% إلى 256.95 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أو 23 مليار درهم مقارنة مع 233.9 مليار بالفترة نفسها من 2020.

وبحسب بيانات وزارة المالية تضمن الإنفاق الحكومي في الأشهر التسعة نحو 73.12 مليار درهم مصروفات في الربع الأول 2021 و96.6 مليار درهم في الربع الثاني و87.25 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

وضم الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي نحو 84.8 مليار درهم لتعويضات العاملين، والذي يشمل بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والعمولات ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى 89.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و39.4 ملياراً للمنافع الاجتماعية.

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