1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث تم تسجيل 335 مبايعة بقيمة 650.77 مليون درهم، منها 37 مبايعة أراض بقيمة 85.24 مليون درهم، و298 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 565.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، وسجلت 18 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم. وسجلت الرهون 749.24 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 54.55 مليون درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 694.69 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 منها بقيمة 7.24 ملايين درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم، وأخرى في منطقة اليفرة 2 بقيمة مليون درهم.

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