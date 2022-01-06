صعود سوق دبي بدعم شراء أجنبي ومؤسسي

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واصل سوق دبي صعوده في ختام، جلسة أمس، ليصعد نحو أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، مدعوماً بعمليات شراء انتقائية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات استهدفت أسهم «العقار»، التي بدورها دعمت تماسك سوق أبوظبي أمام تراجع أسهم «البنوك» و«الاتصالات».

وصعد سوق دبي بنسبة 0.28% ليغلق عند 3225.29 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والنقل والخدمات والسلع، فيما انخفض سوق أبوظبي هامشياً بنحو 0.04% ليصل إلى 8406.69 نقاط مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.65 مليار درهم، منها 1.37 مليار أبوظبي و276.4 مليوناً بدبي. وجرى تداول 415.5 مليون سهم، موزعة بواقع 221 مليوناً في أبوظبي و194.48 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 10816 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1% مع نمو «إعمار العقارية» 1.42% و«ديار» 0.82% مقابل انخفاض «داماك» 1.4% و«إعمار للتطوير» 0.22% و«الاتحاد العقارية» 0.62%، وزاد قطاع النقل 0.06% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.69% و«الخليج للملاحة» 0.62% فيما انخفض «أرامكس» 0.48%.

وتراجع قطاع البنوك 0.03% مع هبوط «بنك المشرق» 4.4% و«جي إف إتش» 3.7% فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.36% و«أملاك» 1.67% واستقر «الإمارات دبي الوطني»، وانخفض قطاع الاستثمار 0.01% بعد تراجع «شعاع» 1.14% و«سوق دبي المالي» 0.74% مقابل صعود «دبي للاستثمار» 0.51%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.15% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.64% و«أبوظبي الإسلامي» 0.29% فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 2%، وهبط قطاع الاتصالات 0.24% بعد تراجع «اتصالات» 0.26% مقابل ارتفاع «الياه سات» 0.36%، ونزل قطاع الطاقة 0.46% على وقع تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.71% و«طاقة» 2.31%، فيما استقر «دانة غاز» و«أدنوك للحفر».

وزاد قطاع العقار 1.64%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.12% مع نمو «ألفا ظبي» 0.92% فيما نزل «العالمية القابضة» 0.07% و«ملتيبلاي» 1.08% و«إشراق» 2.78% و«الواحة كابيتال» 0.6%.

وهيمن «الدار» على النشاط مستقطباً 335 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 324 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 288.13 مليوناً، وحقق «صناعات أسمنت الفجيرة» أكبر ارتفاع بنسبة 11.11% بينما كان «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.84%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 30.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

واتجهت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 35.6 مليون درهم، منها 12.2 مليوناً في دبي، و23.38 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 35.6 مليون درهم، موزعة بواقع 12.2 مليوناً في دبي و23.38 مليوناً بأبوظبي.

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