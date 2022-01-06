مؤتمر دبي للماس يبحث مستقبل القطاع 21 فبراير

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة استضافة الدورة الخامسة من مؤتمر دبي للماس، بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع، وذلك تحت شعار «مستقبل الماس»، وسينطلق المؤتمر 21 فبراير 2022 في فندق أتلانتس النخلة بدبي.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: أظهر قطاع الماس مستويات عالية من الكفاءة والمرونة في مواجهة التحديات والتقلبات العالمية خلال الـ12 شهراً الماضية، مدعوماً بطلب قوي، ورغم ذلك لا بد أن ننظر إلى مستقبل القطاع ونرصد ملامحه وتحدياته والعوامل المؤثّرة على أداء السوق بشكل عام، بداية من إنتاج الماس الاصطناعي ومروراً بتغيرات تفضيلات المستهلكين وتحديات سلسلة التوريد العالمية.

جلسات وفعاليات

وستُعقد سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات المتخصصة على مدار أسبوع، وتبدأ بانعقاد اجتماع مجلس الماس العالمي في 20 فبراير. كما سيقام حفل عشاء لتوزيع جوائز عالم المجوهرات، وتكريم المساهمات المتميزة في تطوير قطاع الماس والمجوهرات العالمي. ويستعد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في نسخته الافتتاحية، والتي تقام بدعم من مركز دبي للسلع المتعددة كشريك رسمي، لأن يصبح من أبرز المنصات في قطاع المجوهرات العالمي، وسوقاً متميزة لاكتشاف المنتجات. ويقام المعرض بين 22-24 فبراير بمركز دبي التجاري العالمي، بينما يستضيف برج الماس اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس والاتحاد الدولي لمصنعي الماس يومي 24 و25 فبراير.

مناقصات

استضافت بورصة دبي للماس؛ أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، أكثر من 60 مناقصة للماس منذ بداية عام 2021 حتى الآن، وشهد شهر أكتوبر 2021 بيع حجر ماس خام استثنائي، يبلغ وزنه أكثر من 100 قيراط مقابل 5.218 ملايين دولار (44,004 دولارات لكل قيراط)، ضمن مناقصة سجلت رقماً قياسياً جديداً ببورصة دبي للماس.

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