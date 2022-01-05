مهرجان دبي للتسوق يقدم فعالية "نغمات دبي" في 11 وجهة

المصدر: وام

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تنطلق بعد غد الجمعة أولى فعاليات "نغمات دبي" ضمن مهرجان دبي للتسوق 2022 والتي تضم حفلات الموسيقى والعروض الترفيهية المباشرة للجمهور مجاناً في 11 موقعا مختلفًا في جميع أنحاء مدينة دبي.

وتعد "نغمات دبي" من أفضل الفعاليات التي يمكن للجمهور التواجد فيها خلال شهر يناير الحالي حيث ستنطلق أولها في وجهة "لا مير" خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير.

وتقام فعاليات "نغمات دبي" في كل من "نخيل مول" ومركز دبي المالي العالمي و"ذي بوينت" و "الخوانيج ووك" و" سيتي ووك " و"سيتي سنتر ديرة "و "ذا بيتش" و"سيتي سنتر مردف" و"بلوواترز".

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس "كوفيد-19" مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

وتستمر فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2022 التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 30 يناير الحالي.

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