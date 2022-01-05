"مهرجان دبي للتسوق" يقدم مفاجآت غير مسبوقة لجمهوره حتى 27 يناير

المصدر: وام

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يقدم " مهرجان دبي للتسوق 2022 " لجمهوره عددا من المفاجآت اليومية غير المسبوقة حتى 27 يناير الجاري بمشاركة كبرى العلامات التجارية والمتاجر المشاركة في جميع أنحاء دبي.

ويمكن للمتسوقين متابعة حساب مهرجان دبي للتسوق على "إنستغرام "بإستمرار لمعرفة تفاصيل المفاجآت والصفقات المذهلة .. فيما سيتم الإعلان عن العروض والصفقات الجديدة قبل موعدها بـ 24 ساعة فقط عبر حساب @StyledByDubai أو موقع مهرجان دبي للتسوق www.mydsf.ae لاقتناص العروض المتاحة.

كانت الدورة الـ 27 من "مهرجان دبي للستوق 2022 "- الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - قد انطلقت في 15 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 30 يناير الجاري ويعد فرصة مثالية للمقيمين والزوار للاستمتاع بفصل الشتاء وأجوائه الرائعة والاستفادة من الصفقات والخصومات التي توفرها أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والجوائز القيمة والأنشطة العائلية وغيرها في مختلف مناطق دبي.

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