«جوهرة» تطلق حملة ضمن مهرجان دبي للتسوق لربح 25 كيلو من الذهب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجوهرات جوهرة، علامة المجوهرات الإماراتية الرائدة، عن حملة ترويجية مذهلة في جميع متاجرها في دبي، حيث ستمنح العلامة التجارية المتسوقين فرصة لربح جوائز ذهبية.

بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، حيث ستمنح هذه الحملة الترويجية الفريدة 100 متسوق فرصة ربح كيلو ذهب كل يومين خلال السحوبات الأسبوعية و3 كيلو من الذهب كجائزة كبرى.

تقام الحملة الترويجية في جميع متاجر مجوهرات جوهرة حتى 29 يناير 2022 من خلالها سيحصل المتسوقون على قسائم سحب عند التسوق بقيمة 500 درهم.

حيث سيتم منح المتسوقين قسيمة سحب واحدة عند شراء المجوهرات الذهبية وقسيمتي سحب عند شراء مجوهرات الماس واللؤلؤ والساعات.

وأقامت مجوهرات جوهرة سحبها الأول الثلاثاء 4 يناير 2022 على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، وتم منح 1 كيلو من الذهب لـ4 رابحين (ميرا البلوشي، نعيمة محمد خلف، هشام وإليزا لونج) ربع كيلو ذهب لكل منهم.

وقال توحيد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة: «بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ومهرجان دبي للتسوق، نستقبل عام 2022 مع سحوبات جوهرة الكبرى. حيث تم تصميم حملتنا الترويجية بشكل يمكن كل متسوق من مجوهرات جوهرة أن يكون من الرابحين، كما وستستمر جوهرة في تقديم الأفضل لعملائها دوماً، وذلك بتقديم مجموعة من العروض والخصومات في جميع متاجرها»، وتزامناً مع حملة السحوبات الكبرى بدأت مجوهرات جوهرة حملة الخصومات في كل متاجرها في الدولة، والتي تؤهل المتسوقين من الحصول على خصم 50% عند التسوق من المجوهرات الماسية واللؤلؤ.

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