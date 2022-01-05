رأس الخيمة العقارية تبدأ تسليم المرحلة الأولى من فلل ماربيا

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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التزاماً منها بتسليم الوحدات السكنية لملاكها، ضمن الوقت المحدد للعائلات والمستثمرين، أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والبنية التحتية السياحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تسليم الوحدات السكنية في مشروع ماربيا الفاخر، المطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحياة، ضمن مشروع ميناء العرب برأس الخيمة.

وتسلّمت المجموعة الأولى من العائلات والمستثمرين فلل الـ«تاون هاوس» ذات التصميم العصري والتشطيبات الراقية، والمكونة من غرفتين وثلاث غرف نوم، وكذلك الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم، والمحاطة بمرافق ووسائل راحة رفيعة المستوى، تجمع ما بين العناصر المعمارية العربية التقليدية، التي يجسدها الفناء المركزي، وروح التصاميم الحديثة المبتكرة.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: «نحن سعداء بأن نستهل العام الجديد بتسليم الوحدات السكنية للمزيد من المشترين، الذين بات مشروع ماربيا خيارهم المفضل سواء للإقامة أو الاستثمار، ضمن وجهة تجمع بين جمال الإطلالات البحرية، وسحر الطبيعة الهادئة».

وأشار الطير إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية تواصل العمل على تسليم مزيد من الوحدات السكنية في المشروع خلال الفترة المقبلة، والتي تقع بالقرب من فندق ومنتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب رأس الخيمة، لتمنح القاطنين فيها حياة مجتمعية آمنة، ضمن بيئة متعددة الثقافات وأسلوب حياة صحي.

وسيكون بإمكان سكان فلل ماربيا الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات والمرافق الفاخرة في الجزيرة، ويمكنهم أيضاً الوصول إلى ممشى البحيرة، مع قضاء أوقات ممتعة في المطاعم والمقاهي القريبة، ليشكّل المشروع موقعاً مثالياً لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على سكن دائم أو ملاذ، لقضاء الإجازة.

وتمتد جزيرة الحياة، مشروع التطوير المتكامل المتعدد الاستخدامات، على مساحة ستة ملايين قدم مربعة، وهي واحدة من جزيرتين تكونان ميناء العرب، مجتمع الواجهة البحرية في رأس الخيمة مع منازل تقع وسط المناظر الطبيعية الخصبة والأراضي الرطبة المحمية والشواطئ البكر.

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