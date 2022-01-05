«كاشيو» ودبي فستيفال سيتي مول يطلقان عرض «قدم الهدية اليوم وادفع لاحقاً»

المصدر: دبي- البيان

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عقدت «كاشيو بايمنت Cashew Payments»، مزود حلول السداد المرن في دولة الإمارات، شراكة مع دبي فستيفال سيتي مول، لإطلاق عروضها المميزة للمتسوقين، تحت شعار «قدم الهدية اليوم وادفع لاحقاً». وبهذا يمكن لرواد المول التسوق والاستمتاع بتجربة شراء، وتقديم الهدايا دون عناء في الوقت المناسب، ذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق وموسم الأعياد، فيما تستعد الوجهة التابعة لمجموعة الفطيم لمراكز التسوق لاستقبال مزيد من الزوار الراغبين بالاحتفال والتوفير.

يمكن شراء بطاقة الإهداء من فستيفال سيتي مول في أي وقت من مكتب خدمة العملاء، وهو مثالي لجميع المناسبات، فيما يستطيع مستخدمو Cashew، تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات بلا فوائد. ترافق البطاقة مجموعة من العروض الرائعة في كل من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا، ما يتيح للمتسوقين الحصول على كل ما يريدون من أكثر من 400 علامة تجارية متميزة.

في هذا الصدد، قال هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول: «يتطلع دبي فستيفال سيتي مول، وهو واحد من أبرز وجهات التسوق والترفيه المرموقة في المدينة، إلى منح الزوار تجربة رائعة، ضمن مهرجان دبي للتسوق، وموسم الأعياد المبهج، وتسعدنا الشراكة مع Cashew، لتوفير حلول تقديم الهدايا، مع خيار الدفع لاحقاً للجميع – وهي ميزة ستجذب العديد من المتسوقين، بفضل تمكينهم من تقديم بطاقات الإهداء بسهولة، وبتكلفة مناسبة».

يذكر أن بطاقات الإهداء من دبي فستيفال سيتي مول، خيار مثالي، وبديل بسيط ومتنوع للهدايا، تسمح للمتسوقين بإهداء أنفسهم أو أحبائهم بطاقة يسددون ثمنها على دفعات، فيما يستمتعون بزيارة المول والتسوق.

و«كاشيو بايمنت Cashew Payments»، شركة مختصة بالتقنيات المالية، تعمل على توفير حلول السداد البديلة للنقد وبطاقات الائتمان، وقد صممت بهدف منح جيل الشباب منصة تمكنهم من اتخاذ القرارات المسؤولة والآمنة للاقتراض. تسعى الشركة لتغيير منظومة الائتمان الحالية، عبر تصميم منتجات ائتمانية بسيطة وسهلة الاستخدام، فيما تشجّع على الإنفاق بشكل مسؤول.

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