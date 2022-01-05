43.8 مليار درهم تحويلات المقيمين للخارج خلال 3 أشهر بنمو 9.2%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع التحويلات الشخصية للمقيمين إلى الخارج لتبلغ 43.8 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة قدرها 9.2% أو ما يعادل 3.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 40.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2020.

وأوضح المركزي أن هناك زيادة في التحويلات للخارج من خلال البنوك بمقدار 5 مليارات درهم أو 29.2% لتبلغ 17.2 مليار درهم، بينما انخفضت التحويلات عبر شركات الصرافة بمقدار 1.3 مليار درهم أو 5.1% لتصل إلى 26.6 مليار درهم.

وذكر المركزي أن البلدان الخمسة الأولي من حيث التحويلات الشخصية للخارج خلال الربع الثالث هي الهند وباكستان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفلبين، بما يعادل 26% و12.3% على التوالي لأول بلدين، في حين بلغت النسبة للبلدان الثلاثة الأخيرة 6.6% لكل منهما من المجموع الكلي للتحويلات.

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