«المركزي» يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 4.2% في 2022

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما نسبته 2.1% في العام 2021، و4.2% في العام 2022.

وقال المركزي، في تقرير المرجعة الربعية الصادر اليوم، إن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات واصل اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث من العام الماضي نتيجة الانتعاش في الطلب المحلي والعالمي في حين واصلت الدولة ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركزي أن التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% العام الماضي جاء بناء على أداء الاقتصاد غير الهيدروكربوني وإنتاج النفط الذي سجلته دولة الإمارات في الأشهر العشرة الأولي من العام، وتصريحات «أوبك +»، والجدول الزمني المتوقع للإنتاج.

وأشار المركزي انه بالنسبة لعام 2022، حافظ المصرف المركزي على توقعاته عند نسبة 4.2% لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق بشكل عام مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9%، وذلك على خلفية الزيادة المستمرة في الأنفاق والافاق الإيجابية لنمو الائتمان وارتفاع معدلات التوظيف واسترداد الثقة في قطاع الأعمال، حيث سيستمر معرض أكسبو دبي الدولي حتي نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المركزي أن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي لعام 2022 لم تتغير وظلت عند 5% مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب نظراً لتلقي الغالبية العظمي من اقتصادات العالم للقاحات.

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