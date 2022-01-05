1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 409 مبايعات بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 298.69 مليون درهم و319 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 735.28 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

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