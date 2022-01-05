23 % نمو أسعار الوحدات في «برج خليفة» 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

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سجلت أسعار العقارات داخل «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، ارتفاعاً على مدار العام الماضي بنسبة 23%، فيما ارتفعت أسعار الوحدات السكنية داخل باقي المناطق في دبي في العام نفسه بنسبة 8%، وذلك في ظل التعافي اللافت الذي حققته سوق العقارات بالإمارة في 2021، وفقاً لتقرير أصدرته شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية.

وقال فيصل دوراني، شريك ورئيس بحوث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»: «كان شعار 2021 التعافي المتسارع بشدة في سوق العقارات الفاخرة بدبي. وتندرج العقارات في برج خليفة ضمن هذه الفئة الفاخرة، ذلك أن سعر القدم المربعة الواحدة داخل البرج يبلغ 2100 درهم».

وذكر التقرير أن ثمة عوامل عدة تضافرت جميعاً أدت إلى هذا الارتفاع في أسعار العقارات بدبي، وخاصة العقارات الفاخرة، موضحاً أن في مقدمة هذه العوامل انتعاش النشاط التجاري عموماً في دبي على مدار 2021، ثم القفزة الهائلة التي حققها النشاط السياحي في الإمارة أيضاً، ثم استضافة «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف إن بقاء دبي مفتوحة أمام الزوار والسياح ومظاهر الحياة عموماً، بالمقارنة بالعديد من مُدن العالم الكبرى التي أغلقت حدودها بسبب الجائحة كان أيضاً واحداً من أهم العوامل المؤثرة التي أسهمت في تعافي سوق العقارات بالإمارة.

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