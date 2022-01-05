«دي بي ورلد» تبدأ إنشاء ميناء «ندايان» السنغالي

المصدر: دبي - البيان

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قامت «دي بي ورلد»، وحكومة السنغال، بوضع حجر الأساس إيذاناً ببدء العمل في إنشاء مشروع ميناء «ندايان» الجديد، وذلك في ضوء اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في ديسمبر 2020 بين الجانبين، لبناء وتشغيل الميناء باستثمارات قدرها مليار دولار.

حضر حفل وضع حجر الأساس ماكي سال، رئيس السنغال، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد».

ويأتي المشروع الجديد ليؤكد التأثير الإيجابي لإمارة دبي في دعم مشاريع تطوير البنى التحتية اللازمة لتحفيز توجهات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، في ضوء علاقات التعاون الوثيقة القائمة مع أغلب دول القارة السمراء على أساس راسخ من الثقة المتبادلة والعمل ضمن شراكات بنّاءة هدفها تمكين دول أفريقيا من تسريع وتيرة التطوير ودفع مسيرة التقدم ولا سيما على الصعيد الاقتصادي مع منح القطاع الخاص وشبه الحكومي الفرص اللازمة لتفعيل هذا التعاون وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويبلغ حجم الاستثمار المتمثل بتطوير الميناء مليار دولار (3.68 مليارات درهم) على مرحلتين، وهو الاستثمار الأكبر لمجموعة «دي بي ورلد» في موانئ أفريقيا حتى الوقت الحالي، وهو أيضاً أكبر استثمار فردي للقطاع الخاص في تاريخ السنغال. وقال سلطان بن سليّم: إن وضع حجر الأساس لا يمثل فقط البدء بعمليات الإنشاء فحسب، ولكنه يمثل أيضاً بداية مرحلة استثنائية لتحويل رؤية الرئيس السنغالي إلى واقع ملموس.

وبدورنا مساهماً أساسياً في تمكين حركة التجارة العالمية، سوف نضع كامل خبراتنا وقدراتنا في مشروع الميناء، الذي سيعزز توجهات التنمية في السنغال في القرن المقبل.

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"دي بي ورلد" وحكومة السنغال يضعان حجر الأساس للبدء في إنشاء ميناء "ندايان"

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