مسيرة استثمارية مميزة لـ«مبادلة» في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، تعزيز موقعها كشركة استثمار سيادي رائدة ومسيرتها الاستثمارية المميزة عام 2021 عبر العديد من الأنشطة والصفقات الاستثمارية على نطاق عالمي.

وعززت «مبادلة» شراكاتها العالمية مع مؤسسات استثمارية رائدة مثل «بلاك روك»، و«سيلفر ليك»، و«سوفت بنك»، و«بي بي آي فرانس»، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة ضمن إطار «الشراكة من أجل المستقبل»، واتفاقية جديدة بين مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، تتيح استثمار 1.4 مليار يورو في صناديق استثمار فرنسية، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة تحمل إمكانات نمو واعدة في مجالات التكنولوجيا وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية.

وقامت مبادلة بعمليات بيع لعدد من الأصول، منها صفقة بيع حصة في شركة الدار العقارية، في أكبر صفقة شراء للأسهم الخاصة في شركة مدرجة في الأسواق المالية بالإمارات، والطرح العام الأولي لشركة «الياه سات»؛ وهو أول عملية إدراج لمبادلة على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وطرح أسهم شركة «غلوبل فاوندريز» للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في واحد من أكبر الاكتتابات العامة الأولية التي شهدها عام 2021.

جائزة

وحصلت «مبادلة» على جائزة «أفضل صندوق ثروة سيادي لعام 2021»، الممنوحة من قبل منصة صناديق الثروة السيادية العالمية (SWF Global)؛ وهي منصة مالية رائدة في مجال بحث وتحليل أنشطة وجهود كبرى صناديق الثروة السيادية (SWF) وصناديق التقاعد السيادية (PPF) في العالم.

وبحسب بيان منصة صناديق الثروة السيادية العالمية الخاص بإعلان الجائزة، يأتي اختيار مبادلة كأفضل صندوق ثروة سيادي لعام 2021 تقديراً واعترافاً بدور ومساهمات مبادلة الكبيرة في مسيرة تنمية وتطوير أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، ولريادتها في مجال الشراكات العالمية، وأنشطتها الاستثمارية المتنوعة، ومساهماتها بشكل عام في النهوض بقطاع صناديق الثروة السيادية.

وقال أحمد الكليلي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والمخاطر في مبادلة، خلال استلامه الجائزة: سعداء بحصولنا على جائزة أفضل صندوق ثروة سيادي لعام 2021؛ والذي يعد واحداً من أكثر الأعوام نشاطاً في مسيرة مبادلة، فقد شهد عام 2021 العديد من الأنشطة الاستثمارية المتنوعة التي قامت بها مبادلة، من بينها إبرام شراكات عالمية، وبيع عدد من الأصول الناضجة وطرح أصول أخرى للاكتتاب العام.

ومع إعلاننا عن هدفنا الطَموح المتمثل في مضاعفة حجم محفظتنا الاستثمارية مع الحفاظ على عوائد مالية مستدامة، نحن متحمسون لمتابعة مسيرة التميز والبناء على الأسس القوية التي حققناها عام 2021، ومواصلة دعم مسيرة تنويع اقتصاد أبوظبي، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نستثمر فيها. ويقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وريودي جانيرو، وموسكو، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وبكين.

6 قارات

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم (243.4 مليار دولار)ىعلى 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عدة، وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

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