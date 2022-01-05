3.1 مليارات مكاسب سوق دبي بدعم من العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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أغلق سوق دبي المالي في دائرة المكاسب بختام جلسة أمس، رابحاً ما يربو على 3.1 مليارات درهم بدعم رئيسي من عمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم العقار والبنوك، فيما انخفض سوق أبوظبي مع تراجع أسهم الاستثمار والمصارف والاتصالات.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.79% ليغلق عند 3216.24 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والاتصالات والصناعة، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.65% ليصل إلى 8409.7 نقاط وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا العقار والخدمات. واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.86 مليار درهم، منها 1.43 مليار في أبوظبي و428.8 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 482.7 مليون سهم، موزعة بواقع 241 مليوناً في دبي، و241.7 مليوناً بأبوظبي، عبر تنفيذ 11678 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.74% مع نمو «إعمار العقارية» 0.82% و«إعمار للتطوير» 0.45% و«الاتحاد العقارية» 0.31% و«ديار» 0.2% و«داماك» 1.42%. ونما قطاع البنوك 0.96% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.92% و«الإمارات دبي الوطني» 1.1% و«جي إف إتش» 11.57% و«أملاك» 5%.

وصعد قطاع الاستثمار 1% بعد ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.9% و«دبي للاستثمار» 0.51% و«شعاع كابيتال» 1.15%. ونما قطاع النقل 0.21% بعد ارتفاع «أرامكس» 0.98% و«الخليج للملاحة» 0.31%، بينما انخفض «العربية للطيران» 0.69%. وتصدر «سوق دبي المالي» النشاط مستقطباً 115.5 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 102.06 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 75.4 مليوناً. وحقق «جي إف إتش» أكبر ارتفاع، بينما كان «الرمز» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 19.66 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.3% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.42%، فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.29%، واستقر «أبوظبي التجاري». وهبط قطاع الاستثمار 0.17% على وقع تراجع «ألفا ظبي» 0.91% و«الواحة كابيتال» 0.59%، بينما صعد «إشراق» 0.56% واستقر «العالمية القابضة» و«ملتيبلاي».

وتراجع قطاع الاتصالات 2.16% بعد انخفاض «اتصالات» 2.2%، فيما ارتفع «الياه سات» 0.37%، ونزل قطاع الطاقة 0.6% بعد تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«أدنوك للحفر» 0.59% و«طاقة» 1.52% و«دانة غاز» 0.95%. وارتفع قطاع العقار 0.03%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 367.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 287.7 مليون درهم. وحقق «ايه اس جي» أكبر ارتفاع بنسبة 3.72%، فيما كان «مخازن زي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.8%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 99.74 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

تباين الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 85.7 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 15.64 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 15.64 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي.

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