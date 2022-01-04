موقع «ياهو» يحتفل بمرور 12 عاماً على افتتاح برج خليفة

المصدر: دبي - سيد صالح

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نشر موقع «ياهو» الشبكي الشهير تقريراً خاصاً عن «برج خليفة» بعنوان «كيف صار «برج خليفة» الذي يبلغ ارتفاعه نصف ميل أطول بناية في العالم»، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالعيد الـ 12 لافتتاحه رسمياً في الرابع من يناير 2010. وأفاد التقرير بأن «برج خليفة» يحتفظ بلقبه كأطول مبنى في العالم منذ افتتاحه وحتى الآن، ذلك أن ارتفاعه يبلغ 829.8 متراً «2.772 قدم»، أي يتجاوز نصف ميل، ما يجعله أعلى بارتفاع 150 متراً من أقرب المباني المنافسة له على هذا اللقب.

واستعرض التقرير القصة الكاملة لإنشاء «برج خليفة» منذ البدء فعلياً في بنائه في عام 2004. وذكر أن البرج من تصميم المعماري الأمريكي، أدريان سميث. وتطرق التقرير إلى بيانات تفصيلية عن البرج، فذكر أنه يتكون من 163 طابقاً، ويحتوي على ثلاث منصات للمشاهدة وجميعها تحمل اسم «آت ذا توب» في الطوابق الــ 124، الــ 125 والــ 148. وأفاد التقرير بأن «برج خليفة» يضم أكثر من 24.300 نافذة مزودة بزجاج تبلغ مساحته الإجمالية 120.000 متر مربع.

وأشار التقرير في الختام إلى أبرز الشخصيات التي صعدت «برج خليفة» إلى أقصى قمته، ومنهم نجم السينما الأمريكية والعالمية الأشهر، توم كروز، والذي تسلق البرج ضمن أحداث فيلمه الشهير «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح»، الذي صوره في عام 2011، وأيضاً متسلق الصخور الفرنسي الشهير، آلان روبير، والذي تسلق البرج في ست ساعات باستخدام حبل وحزام أمان.

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