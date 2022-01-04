عروض مذهلة وفرص ذهبية لمتسوقي دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي - البيان

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مغامرات موسيقية ترفيهية لا مثيل لها بانتظار زوار دبي فستيفال سيتي مول وأطفالهم ضمن فعاليات مهرجان دبي العالمي للتسوق. حيث سيلتقون وجهاً لوجه وللمرة الأولى مع أبطال محطة نكلوديون العالمية من الجمعة 7 يناير 2022 وحتى الأربعاء 26 منه، يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً في عروض موسيقية راقصة وغنائية حية غامرة موسيقية يحييها مباشرة على خشبة مسرح المول كل من دورا المستكشفة وجروا باو باترول المغامران مارشال وتشيس، الطفلان الشقيان شيمر وشاين والاسفنجة العجيبة سبونج بوب سكوير بانتس.

يحيي دبي فيستيفال سيتي مول هذه الفعاليات الاحتفالية الراقصة بالشراكة مع فياكوم سي بي إس نتوورك إنترناشيونال وسبين ماستر EventBox، حيث ستبهج الشخصيات الشهيرة العائلات بمجموعة متنوعة من العروض. يشهد الحدث الضخم على مستوى الإمارة الذي يقام في الفترة من 15 ديسمبر حتى 29 يناير، رقص الصغار على طول الألحان الجذابة مع مجموعة أبطال نكلوديون في مشاهد لا تنسى، في يوم طفولي بامتياز تتخلله فرصة لقاء الشخصيات العالمية والتقاط الصور التذكارية معهم.

كذلك سيكون بإمكان المشاهدين الصغار الاستمتاع بالألعاب والأنشطة الأكثر إبداعاً على الإطلاق. من التغني ببطولات رجال الإطفاء الشجعان مع مارشال وتعلم إرشادات السلامة على الطرقات مع تشيس، جروي باو باترول المحبوبين، بالإضافة إلى الانضمام لحلقات ممارسة الفنون والحرف اليدوية مع الطفلة الذكية دورا. بالطبع، ليس هناك من فضاءٍ أرحب من دبي فستيفال سيتي مول للاستمتاع بكل هذه البهجة!

للمشاركة في هذا الحدث الضخم والأنشطة المرافقة له، كل ما على الزوار التسوق بقيمة 300 دولار أمريكي فما فوق من متاجر دبي فستيفال سيتي مول خلال فترة مهرجان دبي للتسوق. كذلك سوف يحظون بعروضٍ مذهلة على مشترياتهم وفرص ذهبية للمتسوقين للفوز بسيارتي لكزس مع كل قسيمة شرائية.

تعليقاً على العروض، قال هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول: «نجوم نكلوديون جميعهم هنا! يشكل هذا الحدث إضافة رائعة إلى نشاطاتنا الترفيهية الاستثنائية خلال مهرجان دبي للتسوق. سوف يحول فنانو الأداء المشهورون هذه الشخصيات المبهجة الغنية بالإبداع، مسرح دبي فستيفال سيتي إلى عالم من القصص التي لا تنسى. نحن سعداء للغاية لشراكتنا خلال يناير، أول شهور السنة الجديدة، مع فياكوم سي بي اس نتووركز إنترناشيونال بهدف رفع مستوى عروضنا المحببة لدى الأسر الإماراتية بكبارها وصغارها».

يذكر أن محطة نكلوديون العالمية هي علامة تجارية رائدة في مجال العروض الكارتونية للأطفال، وقد قدمت على مدى 42 عاماً أعمالاً عالمية متنوعة المحاور، والأولوية في عرضها للمشاهدين من الفئات الأصغر سناً.

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