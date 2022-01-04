«الإمارات دبي الوطني» يحصد جائزة «أفضل أداء تطبيقي لإدارة البيانات» من «ذا آسيان بانكر»

المصدر: دبي- البيان

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حصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل أداء تطبيقي لإدارة البيانات» في حفل توزيع «جوائز ذا آسيان بانكر للابتكار في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، وكانت المجموعة نجحت في تنفيذ منصة البيانات المؤسسية بالشراكة مع «ساب».

وتستفيد المنصة من تقنية «هادوب» للبيانات الضخمة ومنصة ساب لبيانات الخدمات المالية بدعم من منصة «ساب هانا»، وتم إطلاقها في نوفمبر 2018 ومثلت حينها مبادرة ضخمة ورائدة ضمن مسيرة البنك الطموحة للتحول الرقمي، وتهدف إلى مواصلة تحسين تجربة العملاء من خلال الاعتماد بشكل متزايد على الذكاء المبني على بيانات البحوث والدراسات المتعلقة بالعملاء.

وتأتي الجائزة تكريماً لنجاح بنك الإمارات دبي الوطني في تنفيذ مبادرة إدارة البيانات على نطاق واسع وبالتعاون مع شركة «ساب» شريكاً لتنفيذ المنصة. وساعدت هذه الخطوة بنك الإمارات دبي الوطني على إرساء أسس متينة لجمع البيانات وتحليلها، مع تفعيل إمكانات مباشرة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لتوافر البيانات وصوغ الاستراتيجية الشاملة للبيانات والتحليلات.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: نحن مجموعة مصرفية تضع التقنيات الرقمية في المقام الأول، وتشكل بحوث البيانات عنصراً جوهرياً لعملياتنا التجارية وضمان التفاعل مع العملاء بأسلوب في غاية السلاسة. ولطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل المستثمرين في قدرات إدارة البيانات. ويسعدنا الحصول على هذا التكريم الرفيع من ذا آسيان بانكر، ما يقدم دليلاً واضحاً على تميز جهودنا، ولا شك في أن شراكتنا مع ساب منحتنا دعماً كبيراً وعززت من قدرتنا على تنفيذ منصة البيانات المؤسسية.

وقال شايليندرا ساهاي، مدير استشارات القطاع والقيمة في جنوبي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ساب: يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لصوغ استراتيجيته للبيانات ومسيرة تحوله الطموحة. ويمثل نجاح منصة البيانات المؤسسية لدى بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً بارزاً على مستوى الابتكار في القطاع المصرفي، وجاء بدعم من منصة ساب لبيانات الخدمات المالية التي تقدم إمكانات متطورة لإجراء التحليلات المرتبطة بالعملاء والمحاسبة المالية وإعداد التقارير الرقابية عبر قاعدة تخزين البيانات المحفوظة ساب هانا.

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